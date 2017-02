Políticos prestam homenagem a ex-primeira-dama Marisa Letícia

A notícia da morte de ex-primeira-dama Marisa Letícia gerou consternação por parte dos parlamentares, que usaram redes sociais e notas oficiais para se manifestar e prestar condolências ao ex-presidente Lula.

“D. Marisa nos deixa sua dignidade e a sua simplicidade como legado”, afirmou o presidente do Congresso Nacional recém eleito, senador Eunício Oliveira (PMDB-CE). Em breve nota, o peemedebista destacou que Marisa “foi uma mulher forte, atuou na militância política com doçura e firmeza”, complementou no texto. O

presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), falou rapidamente sobre a morte de Marisa. “Nossos pêsames, nossa solidariedade à família neste momento tão triste”, afirmou, destacando “o apoio que sempre deu ao presidente Lula”. O líder do PT no Senado, Humberto Costa (PE), destacou que “de mãos enlaçadas às delas, Lula se tornou quem é”.

“Como primeira-dama do Brasil, dona Marisa teve um papel fundamental na construção de um país mais justo e mais solidário, que ela edificou com o presidente Lula.” “Ela será sempre lembrada por nós como uma mulher firme, aguerrida, amorosa, parceira de grandes lutas”, ressaltou a senadora Fátima Bezerra (PT-RN).

Em nome da bancada do PT da Câmara, o líder, deputado Carlos Zarattini (SP), destacou que “dona Marisa foi uma incansável militante em prol das causas sociais e da luta do povo brasileiro por melhores condições de vida”. “Desde os primeiros momentos da formação do Partido dos Trabalhadores, sempre esteve presente, abrindo a porta da sua casa para os companheiros e companheiras que aos longo desses 37 anos uniram-se em torno de um projeto para transformar o Brasil em país mais justo”, afirmou o líder petista no texto.

As bancadas do PSDB, PSOL e PPS da CÂmara também lamentaram a morte de Marisa por meio de notas oficiais. O PMDB, partido do presidente da República, Michel Temer, também expressou “sentimentos e solidariedade” em nota.

Os senadores petistas Humberto Costa (PE), Lindbergh Farias (RJ), Fátima Bezerra (RN) e Gleisi Hoffmann (PR) estão em São Paulo desde a manhã desta quinta (2) e vão acompanhar o velório e enterro de Marisa Letícia, que ocorrerá em São Bernardo. Um grupo de deputados do PT também pretende acompanhar as cerimônias de despedida da ex-primeira-dama em São Bernardo.

Folhapress