Foi encerrada por volta das 11h desta sexta-feira (28) o protesto que interditava a ponte Florentino Avidos, em Colatina.

A manifestação, que faz parte da mobilização nacional contra as reformas trabalhista e da Previdência, teve início às 4h30. Os manifestantes partiram do bairro São Silvano e interditam o trânsito na ponte, que é a principal ligação do bairro com o centro da cidade.