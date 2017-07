Por ordem da Justiça, ex-ministro Geddel Vieira Lima deixa presídio da Papuda

O ex-ministro Geddel Vieira Lima (PMDB-BA) deixou o presídio da Papuda na noite desta quinta-feira (13). Por volta das 20h50, o político foi colocado em liberdade, por determinação do desembargador Ney Bello, do TRF-1 (Tribunal Regional Federal da 1ª Região). Ele vai cumprir prisão domiciliar em sua casa em Salvador (BA).

Inicialmente, a Justiça havia determinado o uso de tornozeleira eletrônica. Como o Distrito Federal não dispõe do aparelho, o desembargador autorizou que Geddel deixasse a prisão mesmo assim. A decisão, porém, prevê que a Polícia Federal da Bahia providencie a tornozeleira em 48 horas. O peemedebista saiu do presídio sem escolta.

PRISÃO

Geddel foi preso no último dia 3 sob suspeita de tentar obstruir investigações. Na semana passada o juiz da 10ª Vara Federal em Brasília, Vallisney Oliveira, havia decidido manter a prisão do ex-ministro durante audiência de custódia. Na ocasião, Geddel chorou ao saber que continuaria na Papuda. A prisão do ex-ministro e amigo de Michel Temer foi decretada no âmbito de um processo que investiga desvios na Caixa entre 2011 e 2013, quando Geddel era vice-presidente de pessoa jurídica do banco estatal.

Também são investigados nesse caso, derivado da Operação Cui Bono, o ex-deputado Eduardo Cunha (PMDB-RJ) e Lucio Funaro, ambos presos.

Agência Folhapress