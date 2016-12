Por que está fazendo tanto calor no Estado?

Praias lotadas, ventiladores e ares-condicionados ligados e piscinas disputadas para tentar amenizar o forte calor que os moradores do Estado têm sentindo nos últimos dias.

Mas meteorologistas explicam o fenômeno: um sistema de alta pressão atmosférica, conhecido como Alta Pressão Subtropical do Atlântico Sul (Asas) – que funciona como um bloqueio para frentes frias e contribui para o aumento das temperaturas – ganhou força em todo o Sudeste, e as chuvas diminuíram. Por isso, o calor aumentou.

“O aumento do calor foi geral e está relacionado com a diminuição da chuva. Essa situação vai predominar no decorrer da semana. Não há expectativa de chuva para o Espírito Santo nos próximos dias por causa da presença do ar seco e quente sobre o Estado”, explicou o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro.

Na Grande Vitória, na terça-feira (27) a temperatura máxima registrada, de acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), foi de 33,8ºC em Vitória. Mas a sensação térmica chegou bem perto dos 37ºC.

Já em Alfredo Chaves a sensação térmica bateu a casa dos 40ºC. Na cidade foi registrada a maior temperatura do Estado: 36,2ºC.

Com o calorão que fez no Estado ontem, as praias capixabas ficaram lotadas de banhistas, como a Praia da Costa, em Vila Velha.

Sobre a sensação térmica, o meteorologista explicou que existe uma relação direta com a umidade relativa do ar: quanto mais úmido estiver o ambiente, mais intensa será a diferença entre a temperatura real e a sentida pelas pessoas. “Quanto mais alta a umidade, a sensação de calor aumenta. O mesmo vale para o frio.”

Segundo meteorologistas, o aumento do calor tem sido notado em todo o País. O Rio de Janeiro e o Paraná estão entre os estados com temperaturas mais elevadas. Para a virada de ano, não há previsão de chuva no Espírito Santo e a previsão é que o calor continue até meados da semana que vem.

De acordo com a Climatempo, as chuvas vão chegar junto com o mês de janeiro e serão frequentes também em fevereiro, com a presença do fenômeno La Niña, que mudará o cenário em comparação ao verão passado, quando choveu no Sul e fez calor no restante do País.

Rayza Fontes