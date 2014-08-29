【送料無料】 スマトラ産 ブルーアンバー(琥珀) シルバーペンダントトップ ヘッド トップ 天然石 パワーストーン ペンダント メンズ レディース Pendant Necklace 首飾り コハク こはく【ギフトOK】 天然石ペンダントトップ パワーストーンペンダントトップ 琥珀 アンバー ペンダント 天然石 パワーストーン メンズ レディース■樹脂が化石化した黄金 褐色の宝石で、健康の護符や金運・財運を招くといわれています

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2017-01-12

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メーカー価格 16,000円（消費税込）
販売価格 13,600円（消費税込）
割引: 15%OFF




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琥珀 アンバー ペンダント 天然石 パワーストーン メンズ レディース【新宿銀の蔵】
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【写真の商品を一点物としてお届けします】

両側面を研磨せずに仕上げた、とても綺麗なスマトラ産ブルーアンバーのペンダントトップです。
琥珀そのものは褐色の部分を含んだ、透明感のある深いイエローカラーを帯びています。
ブラックライトなどの紫外線に当てると、強い青色の蛍光をしっかりとご覧頂けます。
天然石のため、石表面に微かな傷のある部分もございます。何卒ご了承下さい。

こちらのトップには大きめのバチカンが使用されているため、金具が太くなりがちな革紐にも合わせやすくなっています。

『琥珀(アンバー)』
琥珀(アンバー)は樹脂が化石化したもので、綺麗な黄金色や褐色などの色調が代表的です。とても軽くて傷つきやすい、硬度の低い宝石で、ブルーやレッドに発色するものは特に高価とされています。
宝石は通常、不純物が混ざると価値が下がりますが、アンバーは逆に虫や植物の破片を含むものの方が価値が高くなります。特に人気が高いのは虫の化石を含んだもので、「虫入り琥珀」と呼ばれています。

『パワーストーンとしての意味！』
琥珀(アンバー)は良い気を引き付けるといわれ、金運や財運・仕事運などに効果があると伝えられています。また生命力や気力を高めるなど、健康や長寿の護符としての効果もあるといわれています。

商品データ
・素材 スマトラ産ブルーアンバー、シルバー925
・重量 約7.1ｇ
・石の大きさ
　縦約2.9cm 横約1.9cm
　厚さ約1.1cm
・バチカンの穴の大きさ
　縦幅約0.6cm 横幅約0.4cm

(天然石アクセサリー/天然石ペンダント/パワーストーン/コハク/こはく)

他にも様々な天然石をご用意しています。
【アンバー(琥珀)】



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東明館中学校・高等学校｜佐賀県基山町

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推薦・AO入試について

推薦・AO入試を希望する生徒は『平成２８年度 推薦・AO 入試受験希望票』 を東明館高等学校進路指導部まで提出して下さい 、、、!

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。［提出期限：9月3日（土）］

推薦会議の結果については郵送で連絡します 。

 

平成28年度　公募推薦・ＡＯ入試受験希望票(卒業生用)

平成28年度　指定校推薦入試受験希望票(卒業生用)


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