【送料無料】 スマトラ産 ブルーアンバー(琥珀) シルバーペンダントトップ ヘッド トップ 天然石 パワーストーン ペンダント メンズ レディース Pendant Necklace 首飾り コハク こはく【ギフトOK】 天然石ペンダントトップ パワーストーンペンダントトップ 琥珀 アンバー ペンダント 天然石 パワーストーン メンズ レディース■樹脂が化石化した黄金 褐色の宝石で、健康の護符や金運・財運を招くといわれています





【写真の商品を一点物としてお届けします】



両側面を研磨せずに仕上げた、とても綺麗なスマトラ産ブルーアンバーのペンダントトップです。

琥珀そのものは褐色の部分を含んだ、透明感のある深いイエローカラーを帯びています。

ブラックライトなどの紫外線に当てると、強い青色の蛍光をしっかりとご覧頂けます。

天然石のため、石表面に微かな傷のある部分もございます。何卒ご了承下さい。



こちらのトップには大きめのバチカンが使用されているため、金具が太くなりがちな革紐にも合わせやすくなっています。



『琥珀(アンバー)』

琥珀(アンバー)は樹脂が化石化したもので、綺麗な黄金色や褐色などの色調が代表的です。とても軽くて傷つきやすい、硬度の低い宝石で、ブルーやレッドに発色するものは特に高価とされています。

宝石は通常、不純物が混ざると価値が下がりますが、アンバーは逆に虫や植物の破片を含むものの方が価値が高くなります。特に人気が高いのは虫の化石を含んだもので、「虫入り琥珀」と呼ばれています。



『パワーストーンとしての意味！』

琥珀(アンバー)は良い気を引き付けるといわれ、金運や財運・仕事運などに効果があると伝えられています。また生命力や気力を高めるなど、健康や長寿の護符としての効果もあるといわれています。



商品データ

・素材 スマトラ産ブルーアンバー、シルバー925

・重量 約7.1ｇ

・石の大きさ

縦約2.9cm 横約1.9cm

厚さ約1.1cm

・バチカンの穴の大きさ

縦幅約0.6cm 横幅約0.4cm



(天然石アクセサリー/天然石ペンダント/パワーストーン/コハク/こはく)



他にも様々な天然石をご用意しています。

【アンバー(琥珀)】