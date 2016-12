Prazo para renovação do Fies acaba nesta sexta

O prazo para renovação de contratos do Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) acaba nesta sexta-feira (30) e muitos estudantes ainda não fizeram o aditamento. Até a tarde de quarta-feira (28), 45 mil contratos ainda não haviam sido aditados.

Neste segundo semestre de 2016, 1,5 milhão de contratos devem ser renovados. As informações são da Agência Brasil. Os dados são do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE).O aditamento, que deve ser feito a cada semestre, é o processo pelo qual o aluno renova seu contrato e garante a continuidade do financiamento do curso.

O FNDE prorrogou por duas vezes a data-limite para renovação e não deve estender o prazo novamente. O processo de renovação dos contratos do Fies é feito pela internet, no Sisfies. O pedido é feito inicialmente pelas faculdades. Em seguida, os estudantes devem valiar as informações inseridas pelas instituições no SisFies.

Nos aditamentos simplificados, a renovação é feita a partir da validação do estudante no sistema. No não simplificado, quando há alteração nas cláusulas do contrato, como mudança de fiador, por exemplo, o estudante precisa levar a documentação de comprovação ao banco para finalizar a renovação.

Além disso, termina nesta quinta-feira (29) o prazo para que os estudantes que fizeram a renovação não simplificada do Fies entreguem no Banco do Brasil ou na Caixa Econômica Federal o Documento de Regularidade de Matrícula emitido a partir de 25 de novembro e que esteja com o prazo de comparecimento ao banco expirado.

O FNDE prorrogou a validade dos Documentos de Regularidade de Matrícula devido a problemas ocorridos na rede bancária. O Fies oferece financiamento de cursos superiores em instituições privadas a uma taxa de juros de 6,5% ao ano. O percentual do custeio é definido de acordo com o comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante.