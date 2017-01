Preço do coco dispara e pode chegar a R$ 10, segundo associação

Para quem gosta de tomar uma água de coco geladinha nas praias para aliviar o calor do verão, vai ter de gastar mais. Neste mês, o preço para o consumidor final deve chegar, em média, a R$ 6. Porém, em fevereiro, o coco poderá ser vendido por volta de R$ 10, segundo estimativa da Associação Capixaba de Produtores de Coco (Ascacoco).

O problema é a crise hídrica que o Estado enfrentou de 2014 até o final do ano passado, que afetou a produção e tem refletido no valor do produto. E com a chegada do verão e maior consumo, o preço pode disparar ainda mais.

Segundo o presidente da Ascacoco e um dos maiores produtores do Estado, Pedro Elias D’Martins, há três anos os produtores do Espírito Santo e do Nordeste do País enfrentam problemas com a seca, que se agravaram no ano passado.

Ele disse que as represas secaram e que a irrigação da cultura, que demanda muita água, ficou comprometida. “Por conta da seca, 70% das plantações foram perdidas, em média. Houve casos em que a perda foi de 100%”.

O desabastecimento do mercado acabou elevando o preço do produto nas fazendas e o coco está sendo vendido a R$ 2. No mês que vem, o valor vai aumentar ainda mais nas fazendas, indo para R$ 3.

O diretor-presidente da Ceasa, José Carlos Buffon, disse que, se comparada a oferta de coco de 2014 para 2016, nota-se uma queda de 40%, o que está ligado à crise hídrica.

“O consumo aumenta muito neste período, mas os produtores não têm coco nos coqueiros para entregar e o problema vai se agravar ainda mais”, contou.

Quem sentiu o aumento no preço foi o dono do Quiosque Paraguai, na Curva da Jurema, em Vitória, Josivaldo da Silva. Ele disse que comprava o coco do fornecedor a R$ 1,40 e vendia para o consumidor

a R$ 4, mas agora está comprando a R$ 2,20 e tem de vender a R$ 5.

O dono do Quiosque do André, na praia de Itaparica, Vila Velha, André Luiz Teixeira, disse que a justificativa dos fornecedores para o aumento é a falta de coco no mercado. “O coco está chegando entre R$ 2,50 e R$ 3, sendo que antes chegava a R$ 1,20. Por conta disso, tenho que vender no valor R$ 5 a R$ 5,50, sendo que antes vendia a R$ 4 ou R$ 4,50”, afirmou.

Reportagem de Débora Pedroza