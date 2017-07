Moradores reclamam de abandono do Colégio Americano

O prédio histórico do Colégio Americano, no centro de Vitória, se tornou abrigo de um morador de rua e também ponto de encontro para usuários de drogas.

A situação incomoda moradores do bairro, que relatam ter de conviver com brigas dos usuários de drogas e com o fato de essas pessoas fazerem suas necessidades fisiológicas próximo ao local.

Um aposentado que mora no bairro explicou que os usuários de drogas utilizam o imóvel principalmente à noite. “São muitos. É um entra e sai, toda hora. A gente que não fuma e não usa droga tem de conviver com esse cheiro de maconha!”, reclamou.

Parte do prédio abriga o Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Ernestina Pessoa. Após briga de faca entres os usuários de drogas, e de o morador de rua utilizar o jardim da escola como banheiro, a mãe de um estudante fez um abaixo-assinado para o fechamento frontal do imóvel.

A reportagem esteve na tarde dessa sexta-feira (28) no local e percorreu o entorno do prédio, construído em 1932, que está com a parte da frente fechada provisoriamente com tapumes. Além disso, funcionários da prefeitura fechavam com cimento as portas laterais que dão acesso à edificação.

A reportagem completa você lê na edição deste sábado (29) do jornal A Tribuna.

Reportagem: Verônica Aguiar