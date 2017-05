Prefeito de São Mateus cassado por distribuir água

O prefeito de São Mateus, Daniel Santana Barbosa, conhecido como Daniel da Açaí, teve seu mandato cassado nesta sexta-feira (5) por abuso de poder econômico. A decisão é do juiz eleitoral Tiago Fávaro Camata, da 21ª Zona Eleitoral em São Mateus.

Segundo a sentença judicial, o prefeito e o vice-prefeito, José Carlos do Valle Araújo de Barros, praticaram abuso de poder econômico por distribuir água e caixas d’água aos moradores de São Mateus durante a crise hídrica, pela Liga da Solidariedade. Com isso, eles causaram desequilíbrio à normalidade e à legitimidade das eleições municipais de 2016.

A decisão destaca ainda que Daniel foi o organizador da Liga da Solidariedade e o responsável pela distribuição dos bens.

A defesa alegou que um vídeo em que o prefeito aparece e anexado ao processo não possui relação com a distribuição de água, mas sim com a instalação de um cemitério perto das fontes de água. No entanto, o juiz considerou o vídeo compatível com a degravação e com fotos anexadas.

A defesa do prefeito Daniel da Açaí vai recorrer ao Tribunal Regional Eleitoral (TRE) em Vitória. Enquanto isso, o prefeito continua no cargo.