Prefeito pede desculpas após decreto que entrega chave da cidade a Deus

O prefeito de Guanambi, na Bahia, Jairo Magalhães (PSB), divulgou uma nota na tarde desta terça-feira (3) em que afirma não ter tido a intenção de ferir a laicidade do governo ao publicar o decreto que entrega a chave da cidade a Jesus. Jairo disse ainda que tem harmonia e respeito com todos que professam, ou não, os mais variados credos.

Segundo o prefeito, sua publicação “não teve a intenção de ferir a laicidade e que foi inspirada no preâmbulo do texto constitucional, que invoca o nome de Deus”.

Jairo ainda pede desculpas pelo decreto e afirma que não teve intenção de ofender nenhum cidadão ou religião. Ele conclui garantindo que sua obrigação é de “governar para todos, primando pelo diálogo inter-religioso, sem distinção de qualquer natureza”.

Após a publicação do decreto, o procurador Rômulo Moreira, do Ministério Público da Bahia (MP-BA), apresentou uma representação em que solicita à procuradora geral Edine Lousado que entre com uma ação contra o prefeito. O caso será avaliado pela Procuradoria Geral de Justiça, e se aceito, pode gerar uma ação direta de inconstitucionalidade para anular o decreto.