Prefeitos de Vila Velha, Serra e Viana se reúnem com Temer

Os prefeitos de Vila Velha, Max Filho, da Serra, Audifax Barcelos, e de Viana, Gilson Daniel, se reuniram com o presidente Michel Temer nesta terça-feira (21), em Brasília. No encontro, os prefeitos da Grande Vitória solicitaram mais recursos para segurança pública e saúde, além da retomada de obras paradas, com a inclusão da região metropolitana no Programa de Aceleração do Crescimento (PAC).

Audifax conversou com Temer sobre a captação de recursos para investir no Contorno do Mestre Álvaro, além da construção do hospital materno infantil e de casas populares. Já Gilson Daniel focou nas obras de pavimentação de vias que vão atender bairros como Eldorado e Vale do Sol.

Além de obras, o prefeito de Vila Velha, Max Filho, pediu a expansão do programa Mais Médicos na cidade, que segundo ele foi pouco atendida pelo projeto.

De acordo com a senadora Rose de Freitas (PMDB), que marcou a audiência e também participou da reunião, o governo federal vai retomar 1.604 obras paradas no país, sendo 48 no Estado, de até R$ 10 milhões cada.