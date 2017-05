Prefeitura desiste de elevado na Praça do Cauê

A Prefeitura de Vitória e o governo do Estado prometiam, desde 2013, a construção de um elevado sobre a Praça do Cauê, na capital, com o objetivo de melhorar o trânsito no acesso à Terceira Ponte.

Foram diversas promessas, debates, anúncios e prazos. No entanto, quatro anos depois, a gestão estadual mudou, o atual prefeito Luciano Rezende se reelegeu e o projeto ficou apenas no papel. Já o problema do trânsito na região só aumentou.

Alegando desinteresse do governo do Estado em seguir com a proposta, a secretária de Desenvolvimento da Cidade, Lenise Loureiro, confirmou que o projeto não será executado. “A discussão sobre o elevado foi suspensa por conta da mudança do governo estadual, do desinteresse do atual governo. Além disso, os estudos sobre contagem de veículos apontaram que o acesso direto para a ponte não resolveria o problema da retenção”, disse.

A secretária informou que a obra só seria viável se as cabines do pedágio fossem levadas para Vila Velha. “Como existe toda essa questão jurídica envolvendo a Rodosol, esse tipo de exigência não seria possível no momento”, justificou.

O projeto foi criado e apresentado em 2013 pelo engenheiro Luiz Carlos Menezes. No dia 14 de agosto daquele ano, A Tribuna trouxe uma reportagem mostrando a proposta, na época acatada por Luciano Rezende (PPS) e o então governador Renato Casagrande (PSB).

A ideia era ligar a Reta da Penha diretamente com a praça do pedágio, com uma pista passando por cima da Praça do Cauê, no bairro Praia de Santa Helena. O projeto também contava com uma passagem subterrânea para pedestres no meio da praça. A intenção do prefeito era de que a obra começasse ainda em 2013.

Responsável pelo projeto, o engenheiro Luiz Carlos Menezes diz que não tem mais participado de reuniões, mas acredita que o projeto ainda será executado.

“O setor público é muito demorado e burocrático. O Paulo Hartung (PMDB) teve outras prioridades, mas agora pode ser que o projeto seja implantado”, disse.

Rafael Gomes