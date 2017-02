Vila Velha também decide suspender aulas nesta segunda

A Prefeitura de Vila Velha também decidiu suspender as aulas nas escolas da rede municipal na manhã desta segunda-feira. Uma avaliação será feita para decidir se também haverá suspensão de aulas no período da tarde.

A Universidade Federal do Espírito Santo suspendeu as aulas e funcionamento de setores administrativos nesta segunda-feira. A Ufes justificou a decisão por se tratar de “priorizar a segurança e bem-estar de estudantes e servidores”.

As prefeitura de Vitória, Guarapari e Viana e várias escolas particulares anunciaram a suspensão das aulas em função da falta de policiamento nas ruas do Estado. Entre as escolas particulares com suspensão confirmadas estão Salesiano, Crescer, São Domingos, SEB COC, Darwin, Escola da Ilha Novo mundo e Linus Pauling.

Em nota oficial, a prefeitura de Vitória justificou a decisão de suspender as aulas no turno da manhã afirmando que “em virtude do protesto de familiares dos policiais militares e zelando pela segurança de seus alunos e profissionais de Educação, decidiu suspender as aulas para os estudantes do turno matutino”. A prefeitura ainda irá avaliar as condições de segurança para definir se haverá aulas à tarde.

O Ifes já havia anunciado a suspensão das aulas nesta segunda-feira. Mais informações na edição desta segunda-feira do jornal A Tribuna.

A Prefeitura da Serra decidiu manter as aulas e uma nova avaliação será feita nesta segunda-feira pela manhã.