Prefeitura perdeu prazo para se manifestar sobre botão de pânico

O prefeito Luciano Rezende teve 15 dias para se manifestar sobre o botão do pânico. Mas não houve nenhuma manifestação e a lei 9.139/2017 foi promulgada. Esse rito se dá todas as vezes em que a Câmara aprova um projeto de lei e encaminha ao chefe do Executivo para sancionar ou vetar o projeto.

Mesmo após publicação no Diário Oficial Legislativo Municipal, caso decida ser contrária à lei, a prefeitura poderá recorrer à Justiça. Para isso, a Procuradoria Geral do Município informou que avalia as medidas a serem tomadas.

Segundo o procurador do Estado e doutor em Direito, Anderson Sant’ana Pedra, a prefeitura não tem mais como vetar a lei. “Agora seria preciso entrar como uma ação perante ao Tribunal de Justiça do Estado alegando a ilegalidade da lei, arguindo sua inconstitucionalidade. Esta é a ação direta de inconstitucionalidade”, explicou.

Outra alternativa seria encaminhar uma outra proposta de lei para revogar a lei 9.139/2017.

A Prefeitura de Vitória informou, por meio de nota, que a Procuradoria Geral do Município está estudando quais medidas adotar.