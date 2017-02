Prefeitura suspende expediente

A Prefeitura Municipal de Vitória (PMV) suspendeu o expediente nas repartições municipais nesta segunda-feira (6). Apenas os pronto-atendimentos (PAs) da Praia do Suá e São Pedro estão realizando atendimentos, com o apoio da Guarda Municipal, que também está atuando nas ruas.

A prefeitura informou que o prefeito, Luciano Rezende, está em contato, desde a noite desse domingo (5), com o ministro da Defesa, Raul Jungmann, e pediu celeridade e apoio do governo federal.

“Para segurança dos servidores, população e das famílias, peço a compreensão de todos pois estamos suspendendo as atividades da PMV, no dia de hoje (segunda), exceto o trabalho nos dois PAs, que terão o apoio da Guarda Municipal. Pedimos para que as pessoas se mantenham conectadas aos comunicados oficiais dos poderes públicos nesta segunda”.

Assim como acontece nas escolas municipais e nas unidades de saúde, a prefeitura informou que os parques de Vitória também estão fechados nesta segunda.