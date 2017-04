Prejuízo de 40 milhões com protestos

Um prejuízo estimado de R$ 40 milhões no comércio foi o resultado dos protestos que aconteceram ao longo dessa sexta-feira (28) no Espírito Santo. O número foi apresentado pela Federação do Comércio do Estado (Fecomércio-ES).

Sem transporte público e com pontos de interdições no trânsito, as lojas acabaram recebendo poucos compradores.

“Cada dia que o comércio do Estado deixa de funcionar, baseado no PIB (Produto Interno Bruto), a perda é de R$ 45 milhões a R$ 50 milhões. Como algumas cidades conseguiram operar um pouco e a noite não foi toda perdida, R$ 40 milhões é o valor mais próximo”, afirmou o diretor da Fecomércio, José Carlos Bergamin.

Segundo ele, o dia perdido agrava o rendimento do mês, já abalado por dois finais de semana de feriados prolongados.

“Os feriados são planejados, mas episódios como esse não. Não tem como recuperar venda perdida”, completou.

Já a Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes) crê que a perda poderá ser compensada no setor. “Os prejuízos serão pequenos porque muitos trabalhadores tiveram o bom senso de, logo pela manhã, buscar uma forma de ir para o trabalho. Acredito que a indústria vai achar uma forma de amenizar o prejuízo”, disse o presidente Marcos Guerra.

Para o economista Antônio Marcus Machado, a perda total pode ficar entre R$ 50 milhões e R$ 60 milhões. “Compromete a estabilidade econômica do País. Precisamos discutir as questões, mas não podemos impedir ou prejudicar a produção de riqueza”, avaliou.

O economista Mário Vasconcellos mostra otimismo para o fim do ano. “Em outubro, vamos perceber alguma melhoria no País. Alguns indicadores são favoráveis, mostrando uma situação positiva”.

Protestos

Segunda-feira, 1º de maio, quando se comemora o Dia do Trabalho, deverá ter mais uma data de manifestações.

O ato promete será mais ameno que o dessa sexta. “Certamente vão haver na segunda-feira. Não queremos deixar que caia no esquecimento”, afirmou o presidente da Força Sindical do Espírito Santo, Alexandro Martins.

Presidente da Central Única dos Trabalhadores (CUT) no Estado, Jasseir Fernandes, confirmou a ideia. “Vai ser uma sequência de ação e luta. Segunda, a concentração vai começar às 8 horas, na Praça Oito, no Centro de Vitória, em direção ao Sambão do Povo”.