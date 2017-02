Prejuízo do comércio já chega a R$ 100 milhões

Os prejuízos no comércio com o saque às lojas e furto de produtos, a depredação e o não funcionamento dos estabelecimentos passa dos R$ 100 milhões no Estado. Muitas empresas estão em risco de não conseguir voltar a funcionar e, para ajudar na retomada, serão oferecidos empréstimos, num total de R$ 1 milhão.

A partir desta quarta-feira (8) o crédito já está disponível, segundo José Lino Sepulcri, presidente da Federação do Comércio de Bens e Serviços do Estado (Fecomércio-ES), que está disponibilizando o dinheiro.

“Estamos oferecendo linha de crédito para micro e pequenos negócios no valor de R$ 1 milhão, sem juros e sem correção, para que possam recuperar seu patrimônio. Orientamos a quem foi alvo de roubos e vandalismo que faça o boletim de ocorrência para comprovar o ocorrido”, afirmou.

José Lino reforçou que, desde o final de semana, quando o movimento no comércio era menor, o prejuízo no comércio em todo o Espírito Santo ultrapassa os R$ 100 milhões, incluindo os produtos saqueados, a destruição de equipamentos e estrutura física e o que deixou de ser vendido no período.

