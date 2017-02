Presidente da Boa Vista tem carro arrombado em Cariacica

O presidente da escola de samba Independente de Boa Vista foi mais uma vítima da insegurança na Grande Vitória. Emerson Xumbrega teve o carro arrombado e furtado na tarde deste domingo (5).

O crime aconteceu nas proximidades do barracão da escola, localizado na BR-262, no bairro Jardim América, em Cariacica.“Meu carro estava estacionado em frente ao barracão. Cheguei de manhã e, quando estava saindo para ir embora, por volta das 15h45, só vi um vulto de alguém saindo de perto do carro. Quanto entrei, vi que ele estava arrombado, cheio de estilhaços de vidro”, contou.

O bandido levou uma bolsa de couro onde estavam diversos documentos. “Eram documentos originais meus e da escola. O pior é que, faltando apenas 15 dias para o carnaval, eu vou precisar dos documentos para pegar alguns materiais para o desfile. Posso pedir a segunda via, mas vai demorar. Espero conseguir recuperar os documento, tomara que eles deixem em algum lugar.”

Xumbrega registrou um boletim de ocorrência no DPJ de Vitória e contou que o movimento era grande no local. “No DPJ tinha muita gente esperando para registrar B.O de furto, assalto e arrombamento. Quando eu estava sendo atendido, mais gente chegou”, disse Xumbrega.