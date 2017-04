Presidente da Findes repudia desrespeito ao direito de ir e vir

O presidente da Federação das Indústrias do Estado do Espírito Santo comentou sobre a manifestação realizada em frente à sede da Findes na tarde desta sexta-feira (28), na Reta da Penha, em Vitória.

Em nota, Marcos Guerra, disse que respeita a livre manifestação democrática, mas repudia qualquer tipo de paralisação que retira o direito de ir e vir dos cidadãos. “O Brasil está passando por um momento delicado e precisamos da compreensão de todos para aprovar as reformas que vão promover a retomada do crescimento do país”, comentou.

O presidente, no entanto, não comentou as pichações que foram feitas na fachada da sede da federação.