Preso ateia fogo em cela e morre

Um jovem identificado como Geovani Madeira de Mates, 28 anos, morreu em um incêndio dentro da cela da 11ª Delegacia Regional de Venda Nova do Imigrante, na região de montanhas do Estado. Segundo a polícia, ele teria provocado o incêndio e teria morrido por inalar muita fumaça e por conta das queimaduras.

Segundo a assessoria da Polícia Civil, Geovani teria sido conduzido pela Polícia Militar para a delegacia. A polícia não divulgou qual o crime cometido por ele e nem o horário da prisão.

“Ele estava bastante alterado e foi colocado em uma cela, enquanto os militares estavam lavrando o procedimento para repassá-lo. Porém, pouco tempo depois, o conduzido ateou fogo no colchão da cela e acabou causando um incêndio”, disse nota da polícia.

A assessoria ainda afirmou que foi prestado socorro a Geovani, mas que ele morreu devido à quantidade de fumaça que inalou e às queimaduras que teve.

A perícia da Polícia Civil esteve no local para apurar as causas do incêndio e o caso está sob investigação, com o acompanhamento da Corregedoria.