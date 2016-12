Preso um dos bandidos mais procurados do Estado

Um dos criminosos que está na lista dos 30 mais procurados do Estado foi preso nesta quarta-feira (28) por policiais militares do 6º Batalhão, no bairro Porto Canoa, na Serra.

Mário André Monteiro Barbosa, 28 anos, conhecido como Andrezinho, tem quatro mandados de prisão em seu nome, sendo dois por homicídio, um por roubo e outro por tráfico de drogas. O suspeito tem passagens pela polícia por crimes como tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo. A polícia encontrou uma pistola calibre .40 com o suspeito.

Além da arma, os policiais prosseguiram com o detido até o bairro Areinha, em Viana, onde apreenderam 32 munições calibre .40 intactas, uma balança de precisão, um rádio comunicador com base carregadora, um tablete de aproximadamente 50 gramas de substância similar à maconha, dois aparelhos celulares, R$ 49,00 em moedas, seis pacotes de sacolas plásticas para embalo de entorpecentes e certidão de nascimento falsos em nome de Carlos André do Nascimento, e uma nota de 100 Rúpias – moeda indiana. O material e o detido foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Serra.

O suspeito é considerado de alta periculosidade pela polícia e exercia liderança no tráfico de drogas no município de Aracruz, também tendo ligações com grupos criminosos no município da Serra, Viana e São Mateus.

Com Andrezinho, a Polícia Militar prendeu Welington de Souza Lima, de 40 anos e Douglas Lemes Soares, de 26.O material e os detidos foram encaminhados à 3ª Delegacia Regional de Serra.