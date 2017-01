Presos cavam buraco e fogem de presídio em Cariacica

Quinze presos cavaram buracos nas celas e fugiram da Penitenciária Semiaberta de Cariacica (PSC), em Tucum. A fuga aconteceu na noite de terça-feira (10).

Segundo o presidente do Sindicato dos Inspetores Penitenciários do Estado, Sostenes Araújo, os buracos permitiram que os presos chegassem à parte de trás do presídio, que não possui vigilância, pois a muralha está desativada por falta de servidor.

De acordo com a Secretaria Estadual de Justiça (Sejus), um detento foi recapturado nesta quarta-feira (11). A corregedoria da secretaria vai apurar as circunstâncias da fuga.