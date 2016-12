Previsão de calor até o Natal

As festividades de Natal serão marcadas pelo tempo abafado na maior parte do Espírito Santo segundo o Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper). A sexta-feira (23) será de sol e poucas nuvens, sem previsão de chuva, e as temperaturas seguem elevadas em todo estado.

No sábado (24), véspera de Natal, o dia também será de sol entre poucas nuvens. Previsão de pancada de chuva a partir da tarde no Sul-Caparaó, no ABC Capixaba e no Oeste Serrano. Nas demais áreas do Estado não há expectativa de chuva. As temperaturas seguem elevadas.

No domingo de Natal (25), o sol aparece entre algumas nuvens em todo Estado. Nas regiões Serrana e Sul o aumento de nebulosidade provoca pancadas de chuva a partir da tarde. Nas demais áreas capixabas não chove. As temperaturas seguem elevadas em todo Espírito Santo. Segundo o Clima Tempo, em Vitória, a temperatura pode chegar a 33ºC.

Vera a previsão para o final de semana em mapas: