Previsão de calor de 40 graus no Estado

Calor intenso, temperaturas elevadas e pouca chuva. Essa é a previsão da Climatempo para o Estado durante esta semana, com temperaturas que podem chegar a 40ºC entre quinta-feira e domingo.

As temperaturas mais altas devem ser registradas em Alegre e Castelo, no Sul do Estado. Em Vitória, a temperatura deve variar entre 21ºC a 35ºC, ao longo desta semana. Mas, de acordo com o meteorologista da Climatempo Marcelo Pinheiro, como o ar está seco, a sensação térmica deve ficar entre dois e três graus acima da

temperatura. “A massa de ar quente e seco chamada alta subtropical do Atlântico Sul está atuando sobre o Estado e deixando a umidade do ar baixa”, explicou o meteorologista.

Essa massa ganhou força sobre o Espírito Santo no fim de semana. Ela atua no oceano e, às vezes, consegue entrar no continente, de acordo com o meteorologista.

As temperaturas mais elevadas estão previstas para os municípios de Alegre e Castelo, com máxima de 40ºC na quinta-feira (29), no sábado (31) e no domingo (1).

O recorde de temperatura do Estado neste ano, até o momento, foi de 40,7ºC em Alegre, registrado no dia 1º de janeiro. Em Guarapari, durante esta semana, a temperatura máxima prevista é de 35ºC.

Segundo a Climatempo, nesta terça-feira (27) predomina uma massa de ar quente que vai deixar o tempo aberto com muito sol e calor no Estado. Mesmo assim, chove de forma isolada entre a tarde e à noite, exceto na Grande Vitória e no litoral Sul.

Para a quinta-feira, a previsão é de sol, e o calor continua. Também é esperada pouca chuva no Centro Sul capixaba, o que inclui a capital. Já para sexta-feira (30), não há previsão de chuva em Vitória. No sábado não chove em todo o Estado.

De acordo com Marcelo Pinheiro, o mar ficará calmo em todo o Estado nesse período, com ondas de até um metro de altura.

O Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper) também prevê que as temperaturas devem seguir elevadas ao longo da semana, com as máximas ficando acima dos 35 graus nas baixadas do Estado. Nas regiões Sul e Noroeste, as temperaturas podem ficar próximas a 40 º C. “De acordo com os nossos registros, ainda não houve recordes de temperatura no começo da estação”, informou o Incaper, por meio de nota.

Verônica Aguiar