PRF flagra carretas com mais de 100 toneladas de excesso de peso na BR-101

A Polícia Rodoviária Federal flagrou diversas carretas com excesso de peso na noite de quinta e madrugada desta sexta-feira (7) na BR-101. A fiscalização, que tem como objetivo combater o excesso de peso em veículos de carga, foi realizada na Serra e em Guarapari.

No posto da PRF em Guarapari, foram autuados transportadores de resíduos de eucalipto por circularem com dimensões excedentes. Também foi flagrada uma carreta com dois blocos de granito com a amarração solta (dispositivos de fixação destravados) e com fortes indícios de excesso de peso que, infelizmente, não pôde ser aferido devido a condução do motorista à delegacia por existir mandado de mandado de prisão em aberto por roubo.

No posto da Serra, foram realizadas 39 autuações por excesso de peso e retiradas de circulação 112 toneladas de excesso. Foram novamente constatadas pedras sendo transportadas soltas. Uma carreta com chapas de granito cobertas com lona para burlar a fiscalização estava com 17 toneladas de excesso.

Também chamou a atenção do policiais outra carreta que transportava pedras com peso total de 101 toneladas, sendo 41 toneladas de excesso de peso.

Conforme cada caso, motoristas, transportadores e embarcadores foram autuados e responsabilizados criminalmente. E os veículos retidos para regularização.