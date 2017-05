PRF registra queda de 90% no número de mortes no feriado do Dia do Trabalho

Durante os quatro dias da Operação Dia do Trabalho, (de sexta, 28 de abril, a segunda, 1º de maio) a Polícia Rodoviária Federal registrou 32 acidentes nas rodovias federais que cortam o Espírito Santo. Das ocorrências, 9 foram graves, 4 a menos que no mesmo período no ano passado.

Houve uma redução de 90% do número de mortos, que caiu de 6 mortos em 2016 para apenas um neste feriadão. O número de acidentes também caiu: foram 11 a menos que em 2016.

Durante o feriado foram fiscalizados 1.928 veículos e realizadas 760 autuações por diversas infrações, como cinto de segurança, excesso de velocidade, ultrapassagem, capacete, entre outros.

Mais de 606 condutores foram flagrados acima da velocidade máxima das vias. Outros 196 condutores foram flagrados em realizando ultrapassagens proibidas.

A PRF deteve 19 pessoas por cometimento de crimes em geral como crimes contra a vida, crimes de

trânsito, mandado de prisão, entre outros. Dois veículos com registro de furto/roubo foram recuperados e outro dois veículos foram apreendidos por adulteração.