Rayany Santos, prima de Neymar, fez uma postagem malcriada sobre o relacionamento do jogador com a atriz Bruna Marquezine e sugeriu infidelidade no relacionamento do craque com a atriz.

“É um exemplo de que não importa quantos chifres você leve, no final sempre leva mais”, alfinetou a

prima do craque em uma postagem no Facebook, reproduzida por fãs nas redes sociais.

Já no Instagram, seguidores de Neymar flagraram o jogador curtindo uma crítica ao comentário de sua prima.