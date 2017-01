Primeiro bebê do ano nasceu em Cariacica

O primeiro bebê do ano no Estado é um menino que nasceu de parto normal na Maternidade de Cariacica, à 1h25 desse domingo (1º), pesando quase cinco quilos.

Com o pequeno nos braços, a mãe do bebê, a doméstica Jaqueline Romeiro da Silva, de 28 anos, contou que ainda não escolheu o nome do filho. “Gosto de Mateus e minha mãe prefere Elizeu. Ainda estou em dúvida”, explicou.

Jaqueline começou a sentir as dores do parto por volta das 17h de sábado (31), achou que poderia esperar para ir ao médico, mas as dores ficaram mais fortes e ela procurou a maternidade. “Era 1h25 quando ele nasceu”, recordou.

O pequeno chega ao mundo já tendo quatro irmãos, dois meninos e duas meninas. E a mãe já pensa em vê-lo indo para a escolinha. “Imagino ele estudando, assim como os outros”, afirmou Jaqueline.

O bebê pesa 4,495 quilos e mede 54 centímetros. O diretor clinico e técnico da maternidade de Cariacica, Eduardo Pereira, pensou que ele não fosse o primeiro do ano. “Geralmente, o primeiro bebê do ano nasce perto de meia-noite, por isso imaginei que em outra maternidade tinha havido parto nesse intervalo”.

Ele também falou da importância do bebê ter nascido de parto normal, tanto para a saúde dele quanto para a da mãe. “A paciente deve sempre priorizar o parto normal. E caso haja necessidade de fazer cesariana, que ela seja feita durante o trabalho de parto. O ideal é que o corpo sinalize que é hora do neném nascer”.