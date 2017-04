Problemas na rota: ciclistas mostram dificuldades em ciclovias da Grande Vitória

Reportagem: Milena Martins e Rafael Gomes

As ciclovias estão, cada vez mais, se tornando uma opção para os capixabas. Antes um local apontado somente para lazer e esporte, hoje é utilizado por milhares de pessoas que resolveram fazer das bicicletas uma forma de mobilidade urbana.

Entretanto, para os ciclistas, fazer das bikes um meio de transporte com uma rede cicloviária eficaz e segura ainda está longe de se tornar realidade.

A reportagem circulou 20 quilômetros de ciclovia nas cidades de Vitória, Vila Velha, Serra e Cariacica e contou com a ajuda de ciclistas que contaram quais as dificuldades e os principais problemas encontrados. Pista irregular, buracos, falta de sinalização, falta de acesso, mato, lixo e obstáculos no caminho estão estão no ranking dos maiores registros na extensão percorrida pelos usuários.

Em Vitória e Vila Velha, as ciclistas filmaram o trajeto e mostraram o que viram. A ciclovia na Avenida Espirito Santo, em Cariacica, foi considerada a pior. O trecho estava tomado por mato, lixo e buracos.

Falta manutenção e sinalização, sobram problemas e reclamações.



















Ciclovia compartilhada é alvo de reclamação na capital

Vitória possui 31,54 quilômetros de ciclovia — maior parte na área nobre do município —, e a utilização de bicicleta é uma das principais bandeiras da atual administração municipal. Mas não precisa ir longe ou pedalar muito para encontrar problemas. Um deles está na orla de Jardim Camburi, bairro mais populoso do Estado. Lá o calçadão ainda é antigo, de paralelepipidos, fazendo com que skatistas e até mesmo pedestres prefiram se arriscar na ciclovia junto aos ciclistas.

“É perigoso, falta espaço para os praticantes de skate e patins. Como o calçadão não é bom, até mesmo pessoas que estão caminhando optam por utilizar a ciclovia nesse trecho, o que acaba causando acidentes”, contou a fotógrafa e triatleta Katyúscia Rissi, 39 anos.

A convite da reportagem, Katyúscia percorreu 14 quilômetros — entre os bairros Jardim Camburi e Enseada do Suá — com uma câmera acoplada no capacete para registrar os problemas.

O pior trecho, segundo ela, fica na Praia do Canto. Isso porque a ciclovia que se estende pela orla da Praia de Camburi termina no início da Praça dos Namorados. No local, o espaço para pedestres e ciclistas é compartilhado e o pavimento é de paralelepipido. Além de possibilitar acidentes, a via compartilhada faz com que alguns ciclistas prefiram se arriscar em meio aos carros na avenida.

A faixa exclusiva para ciclistas retorna na Praça dos Desejos, mas em condições longe do ideal, e logo termina mais uma vez. “A faixa é estreita e não tem rampas de acesso. Com isso, quem vem pela calçada da Praça dos Namorados muitas vezes acaba continuando pela calçado no restante do trajeto”, relatou Katyúscia.

Foi o que aconteceu com advogado Arthur Daher, 33 anos. Ele passeava pelo local com o filho Pedro, 2 anos, e sem perceber o retorno da faixa exclusiva continuou andando pela calçada. “Alguns trechos são compartilhados e outros não. Falta sinalização, então acaba confundindo”.

Ciclista de Cariacica precisa desviar de lixo

Entulho, mato, buracos e até postes e placas de trânsito. Tudo isso é encontrado diariamente pelo ciclista que trafega por Cariacica. Próximo ao Terminal de Campo Grande, na Avenida Espírito Santo, a faixa para ciclista é interrompida por três vezes, em um trecho de menos de 50 metros, por falhas no pavimento, vegetação alta e lixo.

Em nota, a prefeitura de Cariacica afirmou que a manutenção do trecho é de responsabilidade do governo do Estado. “Cabe à prefeitura a limpeza (capina, recolhimento de entulho, etc). Para isso, os moradores devem solicitar o serviço na Gerência de Conservação”. Após a reportagem, o local foi limpo.

Na BR-262 a situação não é muito diferente. Entre as duas pistas da rodovia federal está uma pista utilizada por ciclistas e pedestres. À noite, o local recebe um grande número de pessoas fazendo atividades físicas. “É quando fica mais complicado. Eu volto do serviço de bicicleta e tenho que prestar muita atenção, pois tem muita gente caminhando no mesmo lugar e não tem sinalização nenhuma”, afirmou o frentista Marcelo Vieira, 47 anos. Ambulantes, postes e placas de estabelecimentos comerciais também fazem parte do caminho.

O trecho utilizado por pedestres e ciclistas vai do Trevo de Alto Laje, próximo à sede da prefeitura, até o bairro Vila Capixaba, na altura da Ceasa. A pista não conta com sinalização nem rampa de acesso. A prefeitura alegou que o local não é uma ciclovia e quem responde pela pista é o Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes (DNIT).

Buracos na Serra

O município da Serra conta com 50 quilômetros de ciclovia e parte está na BR-101, em um dos trechos mais perigosos do Estado segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgadas em 2016. Entre os bairros Jardim Limoeiro e Rosário de Fátima está uma longa ciclovia de piso irregular, buracos e mato alto pelos cantos. É por lá que o estudante Rodrigo Oliveira, 32 anos, costuma passar pedalando.

“Falta reparo nos lugares que já têm ciclovia, tem muita sujeira, muito lixo em volta, e isso acaba atrapalhando. Tem muita rachadura e falta acesso”.

O outro lado

A prefeitura de Vitória disse que sinalizou uma rota cicloviária em uma área que compreende calçadas compartilhadas e interliga as ciclovias existentes nos pontos questionados.

A prefeitura de Vila Velha afirmou que pretende ampliar a rede cicloviária com a implantação de um sistema de estações para o compartilhamento de bicicletas por meio de um aplicativo, o “Bike Vila Velha”. Mas não falou sobre os problemas questionados.

A prefeitura da Serra disse que a área citada na reportagem, na BR-101, não é de responsabilidade do município, e sim a ECO 101.

A Eco 101 disse que o trecho entre o km 247 ao km 278 é administrado pela concessionária em caráter provisório, por isso, este tipo de serviço não cabe a ela.

MALHA CICLOVIÁRIA

PRINCIPAIS PROBLEMAS ENCONTRADOS

Eles filmam e apontam as dificuldades

Katyúscia Rissi, fotógrafa, 39 anos (Vitória)

“Vim pedalando da Praia de Camburi, onde tem uma ciclovia relativamente boa, mas chega na Praça dos Namorados ela acaba. Não tem mais local apropriado para pedalar. A gente precisa disputar espaço com outros pedestres, e por não haver sinalização fica inseguro”

Rodrigo Oliveira, estudante, 32 anos (Serra)



“Faltam mais ciclovias, principalmente na Serra. Em relação a reparo, falta bastante cuidado. Tem que ter mais sinalização e mais acesso. Temos muita sujeira e muito lixo em volta que acabam atrapalhando”

Marcelo Vieira, frentista, 47 anos (Cariacica)

“Passo por aqui um dia sim e outro dia não. Tem muito buraco, se não tomar cuidado você cai”.

Viviane Damasceno Brasil, professora, 42 anos (Vila Velha)

“Eu gostaria que a prefeitura desse mais atenção a ciclovia, fazendo mais manutenção e colocando mais sinalização. Algumas partes são estreitas, têm muito buraco e os ciclistas passam por fora, na rua. Em algumas rampas aparece até a parte de ferro (no concreto). Eu sinto que ciclovia não é prioridade, é abandonada, sendo que hoje em dia muitas pessoas utilizam como meio de transporte”.

Promessa: mais 19 quilômetros de novas pistas neste ano

Uma rede cicloviária que responda às expectativas dos usuários das cidades da Grande Vitória, principalmente para aqueles que usam a bicicleta como meio de transporte, é o maior desejo dos ciclistas.

A subsecretária de Mobilidade Urbana da Secretaria de Estado dos Transportes e Obras Públicas, Luciene Becacici, falou sobre como o governo do Estado tem incentivado o uso das bicicletas como meio de transporte.

Em entrevista a A Tribuna, Luciene informou que existem 136,68 quilômetros de ciclovias na Grande Vitória e que 19 mil quilômetros de novas ciclovias serão construídos pelo Governo ainda este ano.

A Tribuna – A construção e manutenção das ciclovias são de responsabilidade do governo do Estado ou dos municípios?

Luciene Becacici – Tanto a construção como a manutenção das ciclovias são de responsabilidade de cada município, em se tratando de vias municipais. O Governo do Estado tem como diretriz a inclusão de ciclovias em todas as suas obras viárias, ficando a cargo das prefeituras a manutenção.

A construção dessas novas ciclovias é uma das formas do governo incentivar a bicicleta para mobilidade urbana?

Sim. Através do programa de mobilidade metropolitana, vimos a necessidade de junto a algumas obras que realizaremos nas cidades de Vitória, Vila Velha, Cariacica e Serra, de fazermos ciclovias. Por exemplo, em Vitória, na obra de ampliação da Avenida Leitão da Silva, construiremos 3 quilômetros de ciclovia. Com essas novas obras, passaremos a ter uma rede de 200 quilômetros de ciclovias na Grande Vitória.

Vimos que existem muitos problemas nas ciclovias que já existem na Grande Vitória. Qual sua análise mediante a essa situação?

Apesar dos problemas, acredito que temos melhorado bastante nos cuidados com os ciclistas. As prefeituras têm sempre colaborado com o governo do Estado e buscado parceria para construção de novas ciclovias. Além disso, a SETOP está providenciando a construção de novos bicicletários nos 10 terminais do Transcol, como forma de incentivar o uso das bicicletas como meio de transporte integrado, melhorando a mobilidade urbana.

Análise

Fábio Romero, engenheiro de transportes e professor

“Analisando toda a rede cicloviária da Grande Vitória percebo que falta sinalização adequada que garanta de forma eficaz a segurança dos ciclistas e pedestres. Outra situação preocupante é a falta de conhecimento da população em geral e até mesmo dos usuários quanto à sinalização de ciclovias. As pessoas não prestam atenção em placas e muitas vezes nem ao menos sabem o que significam. Para essa situação acredito que deveria haver um trabalho de conscientização por parte do governo do Estado e das prefeituras em informar as pessoas sobre sinalização das ciclovias nas escolas, instituições e empresas. Além disso, precisamos que as ciclovias interliguem mais as cidades da Grande Vitória. As pistas que existem nessas cidades, ainda não atendem as expectativas nesse sentido”.

Falta conscientização: “Andar em ciclovia é aventura”

As críticas da fotógrafa Katyúscia Rissi, de Vitória, não têm como alvo apenas as condições ruins da ciclovia. Ela também aponta para a falta de conscientização das pessoas no uso dos locais exclusivos para bicicleta.

“Andar em ciclovia é aventura, às vezes parece aquele jogo, o GTA. As pessoas não sabem usar. Os ciclistas precisam ficar atentos, pois falta conscientização das pessoas. Cada um olha apenas para seu próprio umbigo, ninguém se respeita, mesmo entre os ciclistas. Dentro dos bairros é comum ver ciclistas na contramão”, conta a fotógrafa, que neste ano sofreu um acidente após se chocar com outro ciclista no centro de Vitória.