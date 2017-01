Procon aponta até 100% de variação de preço nos materiais escolares

Foi só os fiscais do Procon de Vitória começarem a percorrer os estabelecimentos tradicionais de venda de materiais escolares para ver que comprar toda a lista vai pesar no orçamento de qualquer família.

Com o objetivo de contribuir para que não falte o básico na mochila dos estudantes, o órgão realizou uma prévia da pesquisa de preços com os 20 itens essenciais para garantir a qualidade da aprendizagem dos alunos em qualquer nível de ensino.

Clique aqui e confira a lista!

A pesquisa foi elaborada pela equipe de fiscalização nas últimas quarta (4) e quinta (5) nos cinco maiores estabelecimentos da capital. O levantamento revelou grande variação de preços em todos os produtos do rol de materiais solicitados pelas instituições de ensino, principalmente, produtos de marcas mais tradicionais no mercado.

Um exemplo é a caneta esferográfica preta. A variação de preço entre os cinco estabelecimentos chegou a 100%. O menor preço encontrado foi de R$ 0,75, e o maior, de R$ 1,50. Já o lápis preto registrou uma diferença de preço na ordem de 80%: enquanto em um local a unidade é vendida por R$ 0,50, em outro custa R$ 0,90.

Alerta

A gerente do Procon de Vitória, Hérica Correa Souza, pais e responsáveis devem pesquisar antes de ir comprar os materiais escolares. “É importante pesquisar em vários estabelecimentos, mesmo que seja necessário ir a outros bairros e rodar a cidade. A diferença de preço costuma ser grande. A nossa pesquisa alerta para isso”, avisa ela.

Hérica Correa complementa que todo esforço é importante para garantir a manutenção dos estudos. “As famílias devem investir no essencial e compartilhar materiais, evitando o desperdício e o gasto excessivo para não comprometer outras áreas. É possível aproveitar alguns itens do ano anterior e, se possível, fazer as compras em grupo, garantindo descontos vantajosos”.

Mais dicas

Nem sempre o material mais sofisticado é o de melhor qualidade ou o mais adequado. Evite comprar materiais com personagens, logotipos e acessórios licenciados porque geralmente os preços são mais elevados.

Materiais como colas, tintas, pincéis atômicos, fitas adesivas, entre outros, devem conter informações claras, precisas e em língua portuguesa a respeito do fabricante, importador, composição, condições de armazenagem, prazo de validade e se apresentam algum risco ao consumidor.