Procurador-geral da República chega ao Estado

O procurador-geral da República, Rodrigo Janot, desembarcou no Aeroporto de Vitória nesta manhã. Ele discutir com o governo do Espírito Santo formas usadas em outros estados para acabar com o motim de policiais militares e seus familiares.

A visita ocorre dois dias após o MPF-ES instaurar procedimento para apurar a responsabilização financeira sobre os gastos que a União está tendo ao enviar tropas para o Estado.

O presidente do TJ, desembargador Annibal de Rezende Lima, declarou ontem que vem acompanhando o desenrolar dos acontecimentos relativos aos integrantes da PM. Por nota, ele confirmou um encontro com Janot hoje.

