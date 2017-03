Professor é exonerado após Sedu não reconhecer curso de faculdade particular

“Dormi concursado e acordei desempregado”. O lamento é do professor de química Kleberton Cuerci Ferreira, que desde julho de 2016 dava aulas na Escola Estadual Ana Portela, em Vila Pavão, no Noroeste do Estado.

Kleberton é professor concursado na rede pública de ensino, mas o sonho de ser efetivado tendo garantias na profissão virou dor de cabeça. Em março deste ano, ele foi exonerado. O motivo? O curso de complementação pedagógico feito por ele na Multivix de Nova Venécia não é reconhecido pelo Conselho Nacional de Educação (CNE).

“Eles diziam ser reconhecidos. Não agi de má fé, não comprei diploma e nem falsifiquei nada. Fui enganado e estou passando por um momento de dificuldades, pois não é nada bom perder um emprego que seria para o resto vida, de onde eu tiro o sustento da minha família”, afirma o professor de 34 anos.

O curso oferecido pela instituição de ensino não atende todas as normas da resolução 02/97 do CNE, que libera as instituições de ensino superior a oferecerem o programa de complementação desde que “ministrem cursos reconhecidos de licenciatura nas disciplinas pretendidas”.

Kleberton fez o curso de química entre os anos de 2012 e 2013 e ficou sabendo que o diploma não era válido em 2015, quando atuava como professor temporário na cidade de Águia Branca. “Fui notificado pela Secretaria de Estado da Educação (Sedu) e entrei em contato com a Multivix, que prometeu resolver”, conta Kleberton.

A instituição não regularizou a situação, e o professor só continuou dando aulas graças a uma liminar concedida pela Justiça de Águia Branca. No início de 2016, ele realizou o sonho de passar em um concurso público, mas após oito meses dando aulas a liminar caiu, e no dia 13 de março a exoneração foi publicada oficialmente.

A Sedu alegou que a faculdade não possui registro para oferecer esse tipo de curso e deu um prazo de 30 dias para a situação ser regularizada, caso contrário o contrato do professor seria cessado, como acabou acontecendo.

Ameaças

Na tentativa de fazer a instituição adiantar o processo de regularização, o professor de química conta que chegou a ser ameaçado. “Funcionários e advogados fizeram chantagem, dizendo que se eu entrasse com ação eles não me entregariam o diploma”

O outro lado

Em nota, a Multivix afirmou que o curso de de complementação pedagógica foi oferecido dentro dos padrões legais até 2012. “Nesse período, era permitido às Instituições de Ensino (IES) e universidades oferecerem o programa, desde que possuíssem cursos reconhecidos de licenciatura com disciplinas que abordassem os conteúdos a serem ministrados, independentemente de autorização prévia oficial do Ministério da Educação e Cultura (MEC)”, explicou a instituição.

A Multivix alega, no entanto, que o MEC publicou uma nova resolução autorizando previamente a oferta desses cursos, mas a determinação acabou gerando, segundo a instituição, “divergências de interpretação por parte da Secretaria de Educação”.

A instituição de ensino diz ter agido dentro das determinações legais, e que até 2015 os formados não tiveram impedimentos em órgãos públicos estaduais e municipais. Afirma, ainda, que teve uma decisão favorável do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, determinando que o Estado continue a aceitar os certificados do curso.

A Multivix não se manifestou sobre as denúncias de chantagem que teriam sido cometidas por funcionários e advogados.

Reportagem: Rafael Gomes