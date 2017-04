Professor é indiciado por trocar fotos pornográficas com aluna de 14 anos

Pai flagrou imagens no celular da adolescente após perceber queda no rendimento escolar da filha, que estuda em Vitória

Ao perceber que o desempenho escolar da filha, de 14 anos, apresentou queda, um pai que trabalha como pintor, resolveu vasculhar o WhatsApp da adolescente e descobriu que ela recebia fotos pornográficas do professor, de 56 anos, e também enviava fotos dela para ele. O caso aconteceu em Vitória e foi parar na delegacia. O educador, que trabalha na rede pública municipal, foi indiciado pela Polícia Civil.

O nome dos envolvidos não serão divulgados para preservar a identidade da vítima.

De acordo com o delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA), Lorenzo Pazolini, foram três meses de investigação. Ele explicou que a adolescente sempre teve desempenho escolar satisfatório. Porém, a partir do segundo semestre de 2016, o pai dela percebeu que a filha passou a ter muita dificuldade em uma das disciplinas.

“A partir daí, passou a verificar o porquê disso tudo e constatou através do celular dela, para surpresa dele, que ela trocava fotos e vídeos com cenas de cunho pornográfico e sexual com o professor da disciplina”, explicou Pazolini.

Quando descobriu, o pai procurou a polícia. Em depoimento, o professor confirmou ter recebido as fotos, mas alegou que apagou imediatamente, e afirmou não ter pedido e nem exigido o conteúdo a ela. “Ele disse que a vítima sofria de ‘paixonite’ por ele. Mas o laudo pericial desmentiu essa versão. Ele a orientava a tirar fotos, indicava posições e deixava claro que ela se preparava para perder a virgindade com ele”, revelou o delegado.

Segundo a polícia, a menina não contou antes porque tinha muito medo do pai. “Ele é um professor aliciador”, destacou o delegado.

Pazolini disse que o professor vai responder por dois crimes e não houve pedido de prisão. “Os crimes tratam da produção e indução de conteúdo pornográfico. E por assegurar os meios para armazenamento e transmissão. Se condenado, pode pegar até 14 anos de prisão. Não há requisitos para a prisão. Visto que não houve tentativa de fuga, não houve ameaça à vitima ou aos familiares, e confessou ainda que parcialmente. E é preciso seguir a lei”, pontuou o delegado.

Delegado alerta para sinais de assédio na escola

A polícia e profissionais envolvidos com crianças e adolescentes apontam que notas baixas, desatenção e perda da qualidade do sono estão entre os indicadores de que algo está errado.

O delegado titular da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente (DPCA) apresentou quatro fatores que podem ajudar os pais a identificar se o filho está sendo vítimas de pedófilos.

“O primeiro é o sono. Os filhos podem ter uma queda na qualidade do sono, ter pesadelos e acordar durante a noite. O segundo é a alteração no desempenho escolar, levando ao desinteresse com relação as práticas escolares. Já os dois últimos sinais estão relacionados a mudanças nos hábitos alimentares e a aversão ao agressor”, explicou.

A doutora em Psicologia Mariângela Macedo disse que tanto escola e pais devem estar atentos.

Reportagem: Jéssica Cardoso e Tais de Hollanda/AT