Professora morre dentro de escola

A professora Márcia Baptista Mello, que completaria 47 anos no próximo dia 17, teve um mal súbito e morreu dentro da Escola Municipal de Ensino Fundamental São José do Jundiá, na tarde dessa terça-feira (11), na cidade de Pinheiros, Norte do Estado.

A direção da escola informou que Márcia foi à sala dos professores entregar um atestado médico à coordenadora pedagógica Marivalda Oliveira Costa Dalmásio, quando caiu no chão sem apresentar reações. Ela já havia passado mal na semana anterior, quando foi liberada para fazer exames.

Marivalda chegou a segurá-la para não bater com a cabeça, e pediu ajuda. Márcia foi socorrida pelo pai de um aluno e levada para o hospital da cidade, mas chegou ao local sem vida.

A direção da escola informou ainda que Márcia lecionava há seis anos, mas esse era seu primeiro ano na instituição.

Márcia deixa o marido e uma filha de 9 anos. As aulas na escola São José do Jundiá foram suspensas nessa terça e a prefeitura de Pinheiros decretou três dias de luto pela morte da professora.