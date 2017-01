Projeto Tamar promove soltura de tartarugas, brincadeiras e diversão

Entre os vários pontos de lazer de Vitória, como os parques urbanos e naturais, o Centro de Visitação Tamar-Vitória é uma atração à parte. Nestes sábado (7) e domingo (8), por exemplo, os visitantes poderão assistir à soltura de tartarugas marinhas, às 17 horas.

A atividade promete encantar crianças e adultos e faz parte da programação de férias do local, que fica no Parque do Papagaio, ao lado da praça do Papa.

E os atrativos não param por aí. Entre os dias 20 e 31 de janeiro, o Centro de Visitação Tamar-Vitória, que é uma parceria entre a Prefeitura e o Tamar, realizará atividades lúdicas para a criançada aprender mais sobre questões ambientais e vida marinha.

Brincadeiras

Entre as atividades, estão jogo da memória, pintura facial, gincanas, amarelinha, pescaria legal e desenhos. Nas terças, quintas e domingos, das 14 às 16 horas, acontecerão jogos e brincadeiras, e às 15h30, a “Hora do Gelo”. Nas terças, quintas, sábados e domingos, às 16 horas, os visitantes terão a oportunidade de alimentar as tartarugas.

O local, além de lazer para as crianças, é, também, uma ótima opção para os adultos, que podem fazer pequenas trilhas e visitar o mirante, que tem um vista própria para tirar fotos e contemplar a baía de Vitória e a natureza.