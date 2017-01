Promotor de SP diz que juíza do Amazonas tem cara de faxineira

O promotor Rogério Zagallo, do Ministério Público de SP, disse em rede social que uma desembargadora do Tribunal de Justiça do Amazonas parece uma empregada doméstica.

O comentário foi escrito no domingo (8) em uma publicação de um amigo de Zagallo sobre Encarnação das Graças Salgado, que atua em Manaus.

O texto compartilhado diz que a magistrada é suspeita de ligação com a facção FDN (Família do Norte), responsável pela morte de 56 presos em Manaus. Zagallo escreveu: “Pela carinha, quando for demitida poderá fazer faxina em casa. Pago R$ 50,00”.

Em nota, o promotor afirmou que não se referiu “às feições físicas da desembargadora”. “Quis apenas consignar que ela deve ser demitida, ante a gravidade da acusação.” A Promotoria SP disse que não vai se posicionar sobre o assunto.