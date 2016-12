Promotor diz que pirâmide no WhatsApp é crime

Conhecido por investigar outros modelos de pirâmides, o promotor de Justiça da 1ª Promotoria de Defesa do Consumidor do Acre, Marco Aurélio Ribeiro, voltou o olhar para o esquema batizado de Mandala.

Desde o início do mês, ele está focado em entender o modelo dessa espécie de negócio e busca identificar participantes do seu estado. Algumas pessoas, inclusive as que já tiveram prejuízo financeiro, foram identificadas. O promotor concedeu entrevista à reportagem do Jornal A Tribuna.

> A TRIBUNA — Os participantes da Mandala poderão ser responsabilizados criminalmente?

Marco Aurélio Ribeiro — Em tese, haveria o crime contra a economia popular, então os participantes poderão ser responsabilizados criminalmente. Mas nós não podemos descartar a possibilidade da existência de outras infrações penais, como formação de quadrilha, sonegação tributária, a exemplo de outras pirâmides.

No Acre, estamos averiguando o modelo de negócio, para isso foi aberta uma notícia de fato, para verificar e identificar alguns participantes, coletar alguns elementos e, depois, abrir uma investigação mais detalhada.

> No seu entendimento, é uma pirâmide?

Ribeiro — Eu e vários outros promotores não temos dúvida de que isso é

uma pirâmide. Não tem regra para fechar o negócio. Eu posso abrir com o valor que eu quiser. Com a

crise, a gente começou a ver Mandala até de R$ 20.

Leia a reportagem especial de Eliane Proscholdt e Francine Spinassé na íntegra na edição desta quinta-feira (22) do Jornal A Tribuna.