Pronto-socorro do Hospital Infantil de Vitória vai funcionar no HPM

A partir de março, o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil de Vitória, localizado no bairro Santa Lúcia, vai passar a funcionar no Hospital da Polícia Militar (HPM), em Bento Ferreira.

O pronto-socorro terá 96 leitos, sendo 32 leitos de retaguarda para os atendimentos de pronto-socorro e emergência, oito leitos de tratamento intensivo pediátrico, seis de cuidado semi-intensivo pediátrico e 50 de enfermaria. Destes, 70 serão novos leitos, sendo seis leitos de pronto-socorro e emergência, 50 de enfermaria, oito de tratamento intensivo pediátrico e seis leitos de cuidado semi-intensivo.

Segundo o governo estadual, a transferência faz parte das ações do Governo para melhorar a assistência ao paciente do Sistema Único de Saúde (SUS) no Espírito Santo, e está entre as medidas que visam organizar e tornar mais resolutivo o atendimento hospitalar pediátrico.

O governo informou que o pronto-socorro do Hospital Estadual Infantil ficará no térreo do HPM, onde funcionou até os últimos dias a unidade de urgência e emergência do Hospital Estadual São Lucas. O local passa por reformas e adaptações para receber os pacientes. No local, há seis consultórios, dois de ortopedia e quatro de pediatria geral; quatro salas de observação; duas salas cirúrgicas; uma sala de pequenas cirurgias; uma sala de medicação; uma sala de curativos; uma sala de punção; uma sala de estabilização e uma sala de gesso. Há ainda uma recepção e duas salas para acolhimento e classificação de risco.

Na obra, trabalham 20 detentos do regime semiaberto que cumprem pena na Penitenciária Semiaberta de Cariacica, sob a coordenação da Diretoria de Engenharia e Arquitetura (Digea) da Secretaria de Estado da Justiça (Sejus).

De acordo com o governo, após a transferência, a estrutura que funciona em Santa Lúcia servirá de retaguarda para a urgência e emergência do Hospital Estadual Infantil de Vitória. O local em que funciona o pronto-socorro vai passar por obras de reforma e ampliação que vai possibilitar o aumento da oferta de atendimentos oncológicos e de alta complexidade.