Propaganda, 04/05/2017

O SBT realizou ontem, em São Paulo, o evento de votação final da sexta edição do prêmio O Melhor Comercial do Brasil, e da segunda edição de O Melhor Comercial Regional do Brasil, que elegeu respectivamente os filmes “Pé na Porta”, da agência AlmapBBDO para Volkswagen, como o melhor comercial nacional; e “Matrícula”, da agência Delantero para o Colégio Master, como melhor filme regional.

Com o resultado, a agência AlmapBBDO vence a disputa pela 4ª vez. “Ficamos muito felizes em ver a qualidade de todos os filmes participantes, que tornam a cada edição a disputa mais acirrada, com comerciais que realmente deram o que falar durante o ano”, declara Marcelo Parada, diretor Comercial e de Marketing do SBT.

Confira abaixo os vencedores.

Capixabas criam aplicativo de orientação profissional

O aplicativo Kuau, criado pela Agência Ebrand, é capa da edição de maio da revista Linha Direta, importante publicação nacional do segmento de Educação, referência para a instituições particulares de ensino e secretarias de educação no Brasil, e distribuída aos ministérios de educação dos 23 países ibero-americanos, bem como às embaixadas brasileiras e demais entidades relacionadas ao segmento nestas nações.

O Kuau, que ganhou vida própria pelas mãos do Gilber Machado, CEO da agência, é um aplicativo de orientação profissional que oferece a escola uma fonte confiável de informação sobre as profissões e ajuda os alunos a encontrar sua vocação por meio de vídeos de universitários e profissionais apaixonados pelas suas profissões. Na foto Gilber Machado, diretor executivo da startup, e Erica Canal, psicóloga especialista em orientação profissional de jovens e adolescentes.

Um novo olhar para Cariacica

A Artcom e a Prefeitura de Cariacica lançam o filme da campanha “Novo olhar”, em que convida a todos para ver de perto os detalhes e as belezas de Cariacica. Criado pela Artcom, o belo filme explorou diversos pontos da cidade que muitos não conhecem ou esquecem de visitar e apreciar. O objetivo é reacender o orgulho da população de Cariacica, convidando para abrir os olhos para as belezas da cidade.

Redação de Tiago Bezerra e direção de arte de Igor Monteiro. A produção foi da Audiovisual, com direção de Gustavo Lellis e direção de fotografia de Yury Aires. Confira.

Cobra D’agua no ritmo do reggae

A Cobra D’agua acaba de lançar a Linha Street, na Coleção Pré-primavera 2017, e faz uma homenagem ao reggae. Uma maneira de imortalizar esse estilo através de estampas e modelagens diferenciadas, principalmente para quem não abre mão de atitude.

Link cria para o Noivas do ES

A Link Editoração assina a campanha do evento Noivas do ES 2017, que será realizado nos dias 25 e 26 de maio, no Centro de Convenções de Vitória.

Sindifer faz 46 anos e ganha selo comemorativo

A Iá! Comunicação criou o selo comemorativo aos 46 anos do Sindifer, comemorado nesta quinta-feira, 04 de maio. A peça, assinada pela designer Karina Martins, foi desenvolvida em alusão a tubulações de metal como estruturas e matéria-prima de indústrias que se interligam e dão fluidez ao processo. O selo será utilizado nos canais de comunicação do sindicato capixaba até o fim do ano.

Combinação perfeita que ativa todos os sentidos

Ação inovadora instiga os clientes do McDonald’s a provar, sentir e postar, usando #TenteExplicar

Para celebrar a clássica combinação entre um Big Mac com Coca-Cola original ou zero açúcar, o McDonald’s está promovendo uma experiência inovadora e inédita de Realidade Virtual, com o Samsung Gear VR. A ação estará disponível em mais 400 restaurantes* espalhados pelo país.

Começou esta semana a campanha #TenteExplicar, em que o consumidor é desafiado a descrever os sabores, sentimentos e sensações únicas da perfeita combinação entre Big Mac e Coca-Cola com apenas duas palavras, no site www.tenteexplicar.com. Após o preenchimento, aparecerá na tela do mobile ou do computador, um GIF animado e personalizado de acordo com as palavras escolhidas. Junto ao GIF, um banner chamará a atenção do participante e assim que clicado, gerará um cupom promocional.

A campanha digital conta também com a participação de influenciadores, que mostrarão em suas redes sociais a experiência inovadora de Realidade Virtual e convidarão seus seguidores a participarem.

Bristol divulga hotel oficial da Meia Maratona

O Bristol Easy Reta da Penha será o hotel oficial da Meia Maratona de Vitória 2017 e já preparou a campanha de divulgação para os corredores de fora da cidade. A peça, com detalhes do trajeto e das comodidades para os hóspedes, já estão sendo entregues aos inscritos. A prova será no dia 17 de setembro, com largada na Ufes e chegada na Praça do Papa.

