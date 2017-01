Propaganda, 05/01/17

Ano começa com nova agência no mercado

E o nome não poderia ser mais sugestivo: Agência Nova!

Carlos Victor Kakula, Viviane Albani e Flávia Moreira anunciaram a nova agência no início do ano e prometem investir num mercado pouco explorado. “Somos especializados em pequenos e médios negócios e vamos muito além da comunicação online e offline, queremos entender o negócio do cliente e trabalhar como especialistas de marketing para alcançar os melhores resultados” Afirma Carlos Victor Kakula – Sócio-Diretor de Atendimento. A diretoria da agência é formada por profissionais com larga experiência em agências de publicidade, marketing e social media, e promete um atendimento diferenciado para o mercado.

Arena de esporte e lazer em Guarapari

Uma corrida noturna, uma travessia aquática e o encontro de Harleyros são as atrações do primeiro Verão Esporte e Lazer, na praia da Bacutia, em Guarapari. No sábado, dia 28 de janeiro, com largada às 19h30, acontece a Eletronic Night Run Bacutia. A corrida é para atletas que gostam de correr à noite, quando as temperaturas são mais amenas, e na sequência podem curtir um bom bate-papo à beira da praia ou em barzinhos e restaurantes locais. No domingo, dia 29, a partir das 9h, tem a Travessia da Bacutia, para atletas que gostam de nadar no mar ou praticam natação em clubes e querem aproveitar o verão para nadar ao ar livre. E fechando o evento, às 11h tem a chegada dos Harleyros que participam do Encontro da Família Harley Davidson de Vitória, uma confraternização para amantes de motos, em particular as “Harleys”, sendo recebidos com um show de Blues. O Verão, Esporte e Lazer será realizado pela Oficina do Esporte, com apoio da Rede Tribuna. Inscrições para a corrida noturna e travessia podem ser feitas no site chiptiming.com.br.

SuperNanny está de volta no SBT

Pais ausentes e falta de afeto são questões abordadas no primeiro episódio

A partir deste sábado (07), o SBT/TV Tribuna passa a exibir a 10ª temporada de SuperNanny. A cada episódio, a educadora Cris Poli atende ao chamado de uma família. Depois de observar a rotina da casa, ela sugere mudanças, muitas vezes radicais, no cotidiano de pais e filhos. Depois de uma série de dinâmicas, os pais voltam à rotina e tentam seguir os ensinamentos da educadora.

SuperNanny já ajudou mais de 100 famílias desde sua estreia em abril de 2006, socorrendo pais e mães que não sabiam mais o que fazer para impor disciplina aos próprios filhos. Pai ausente, falta de autoridade, afeto e respeito são algumas questões que serão resolvidas por SuperNanny no episódio desse sábado, às 18h50, na TV Tribuna. E ainda: a eterna discussão se palmada educa.

Água Campinho moderniza embalagem

A agência Danza desenvolveu nova identidade visual para a Água Campinho, da Coroa, modernizando a embalagem da versão natural da marca. O trabalho preservou elementos que acompanham a história da Água Campinho, como o perfil das montanhas, porém com uma composição mais leve e arrojada. Para valorizar o design da garrafa, foi proposto o uso do rótulo transparente para as versões natural e lemon. A água gasosa mantém o rótulo tradicional, porém com a nova versão da marca.

Quadros que marcaram época em A Praça é Nossa

A partir de hoje, A Praça é Nossa reexibirá antigos quadros que marcaram a história do programa. Esquetes de grandes humoristas que já passaram pelo banco mais querido do Brasil como Golias, Zé Bonitinho, Velha Surda, Vera Verão, A Fofoqueira, Patropi e Canarinho poderão ser revistos pelo telespectador durante o mês de janeiro. Em alguns deles, será possível ver ainda participações especiais de Jô Soares, Hebe Camargo, Agnaldo Rayol, entre outros. No programa desta quinta, quem dará início às reexibições é ninguém menos que Golias, seguido pela participação especial da inesquecível Dercy Gonçalves e também o quadro de “Philadelpho”, o velhinho que não dava bola às investidas de mulheres bonitas. A Praça é Nossa vai ao ar toda quinta-feira, às 23h, na TV Tribuna/SBT.

SBT registra melhor média anual dos últimos 10 anos

A emissora de Silvio Santos é a segunda emissora mais vista no Brasil desde 2014, e encerrou o ano de 2016 na faixa das 24 horas no PNT (Painel Nacional de Televisão) em segundo lugar no ranking geral das audiências pelo terceiro ano consecutivo. Além da vice-liderança em todo o País, o SBT registrou a melhor média anual nas 24 horas desde 2006. No comparativo da média de 2015 com 2016, o SBT foi a emissora que mais cresceu: 10%, enquanto a emissora líder cresceu 8% no mesmo período analisado e emissora terceira colocada cresceu 7,6% (Fonte: IBOPE / MW – PNT).

Banestes ajuda a preservar patrimônios históricos

A preservação da memória de um povo está diretamente relacionada à conservação de seu patrimônio cultural. E o Banestes investirá na preservação de dois importantes monumentos históricos do Espírito Santo neste ano, participando das obras de restauração do telhado do Convento do Carmo e da instalação do sistema de segurança da Catedral Metropolitana, ambos em Vitória.

“Estamos investindo em patrimônios que fazem parte da história do povo capixaba. Para o Banestes, presente em todas as cidades do Estado, é uma satisfação muito grande participar desses projetos”, assinalou o gerente de Marketing do banco, Vagner Bissoli.