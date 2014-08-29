Incomplete 輸入盤(インポート・海外版)
推薦・AO入試について
推薦・AO入試を希望する生徒は『平成２８年度 推薦・AO 入試受験希望票』 を東明館高等学校進路指導部まで提出して下さい 、、、!、、、、、、、!、、、。、、、、、、、。、、、。、、、、。、
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。［提出期限：9月3日（土）］
推薦会議の結果については郵送で連絡します 。