Propaganda, 27/04/2017

SBT é brasileiro em tudo, até no nome

A nova campanha do SBT, criada pela Publicis, deve continuar no ar até o final de agosto. Na primeira fase o SBT publicou seu “anúncio manifesto”, atestando que nenhuma outra emissora tem brasileiro até no nome: Sistema Brasileiro de Televisão. Nessa nova fase a emissora reafirma sua brasilidade, através dos seus artistas. “Tem artista com a determinação do gaúcho, a descontração do carioca, a simpatia do nordestino, as raízes do goiano, a força de vontade do paulista, e muito mais. Tudo junto e misturado, em um só canal. É assim que a gente leva informação e diversão para as famílias, do jeitinho que cada estado gosta. O SBT é brasileiro em tudo: até no nome.”

Mais de 500 itens doados na campanha Espaço da Alegria

A campanha Espaço da Alegria, promovida pela Contatus Comunicação, encerrou com a marca de 546 itens doados para o projeto Espaço da Alegria. Há quase 15 anos atuando no município de Pancas (ES), o projeto atende a crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade pessoal e social. As doações foram designadas tanto para a utilização da própria instituição, quanto para o bazar realizado por ela para arrecadação e manutenção do espaço.

Tecnologia para o setor de rochas totalmente capixaba

Enquanto o mercado de rochas no Espírito Santo se mantém na vanguarda das exportações no Brasil, com um volume que ultrapassa 80% do faturamento brasileiro, o segmento capixaba ainda demonstra necessidade de profissionalização da gestão. A partir desta demanda, acaba de ser lançado o primeiro software de gestão desenvolvido totalmente no Espírito Santo para empresas de mármore e granito. “A plataforma GR+ oferece uma forma simples de ter na palma da mão o acesso a informações importantes sobre a empresa, que vão desde a gestão do estoque até o controle de vendas”, explicou o presidente da TOTVS Espírito Santo e idealizador do projeto, Eduardo Couto.

Ampla cria peça diferenciada para a Vale

A Ampla criou para a Vale um outdoor iluminado, para saudar os participantes da Romaria dos Homens, realizada no último sábado, dia 22. A peça reproduzia a imagem do Convento da Penha com aproximadamente 150 lâmpadas, ficando todo iluminado ao anoitecer, com a frase “Cada passo nos aproxima”. A produção foi da Maely OOH.

Inscrições abertas para o Prêmio Petrobras de Jornalismo

Regulamento foi reformulado e traz novidades em 13 categorias com prêmios individuais mais altos

Uma das grandes novidades deste ano é o lançamento da categoria especial de Inovação para o trabalho que se destaque pelo ineditismo do formato, da abordagem, do meio ou da linguagem. Outra novidade é o prêmio de Telejornalismo, exclusivo para as emissoras de televisão. Como nas edições anteriores, o Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo será concedido à melhor reportagem entre todas as inscritas. Podem concorrer os trabalhos veiculados entre 10 de julho de 2015 e 10 de janeiro de 2017 e as inscrições devem ser feitas pelo site www.premiopetrobras.com.br.

As categorias são: Grande Prêmio Petrobras de Jornalismo; Categoria Especial – Inovação; Economia; Ciência e Tecnologia; Sustentabilidade; Cultura; Esporte; Telejornalismo; Fotojornalismo; Regional Norte/Centro Oeste; Regional Nordeste; Regional RJ-MG-ES e Regional SP-Sul. A premiação total soma R$245 mil.

Amizade entre pais e filhos no Acontece Lá em Casa

O programa “Acontece Lá em Casa” do próximo domingo, 30 de abril, vai tocar num assunto polêmico: Até que ponto os pais devem ser amigos dos filhos? A psicóloga Betty Monteiro, acompanhada da filha e jornalista Gabi Monteiro (foto), ajudará mães a entenderem a medida entre um pai e mãe amigos com firmeza e coragem para intervir, como contrariar a vontade dos filhos quando necessário e de que maneira os pais podem ajudar os filhos a transformarem-se em adolescentes e adultos emocionalmente seguros e inteligentes.

O “Acontece Lá em Casa” está levando a psicologia ao alcance de todos de um jeito bem-humorado, diferente e muito especial. A atração vai ao ar todos os domingos, às 09h, no SBT/TV Tribuna.