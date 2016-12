Propaganda, 29/12/2016

Fábrica de Casamentos vai realizar sonhos no SBT

O novo reality é a nova aposta da emissora e está previsto para estrear em março de 2017, na TV Tribuna/SBT. O programa Fábrica de Casamentos será apresentado pelo chef Carlos Bertolazzi e Chris Flores. Os dois especialistas cuidarão dos detalhes de cerimônias completas de casamento, sendo que o chef cuidará do bufê e garçons, enquanto a apresentadora cuidará de decoração, figurino, maquiagem, entre outras coisas. As primeiras peças de divulgação do novo programa já estão sendo veiculados em revistas.

Fundação Beneficente Praia do Canto agradece apoio

Com a frase “Agradecemos a você por transformar o seu amor em ação e permitir que 2016 fosse um ano tão especial”, um vídeo, produzido pela Criativa Comunicação Integrada, por meio da Criativa Conteúdo, resume o que a Fundação Beneficente Praia do Canto fez em reconhecimento à ajuda de parceiros e apoiadores durante o ano. O vídeo traz cenas do dia a dia da Fundação e pode ser conhecido nas redes sociais do projeto. A fundação existe desde 1983 e tem o objetivo de oferecer melhores condições de vida para crianças e adolescentes da região da Grande São Pedro, onde é localizada.

Personagens do filme “Sing” é atração do McDonald’s

A nova campanha do McLanche Feliz, lançada ontem, 28 de dezembro, apresenta um incrível espetáculo de talento, carisma e muita amizade, com dez brinquedos inspirados nos personagens do filme “Sing – Quem Canta seus Males Espanta”. A animação da Illumination conta a história de animais talentosos que participam de uma competição de canto de olho na premiação em dinheiro, porém, no final, a amizade os une por uma boa causa. Esta campanha de McLanche Feliz reúne todo o grupo: Buster Moon, Gunter, Ash, Meena, Rosita, Johnny, Mike, Dona Kiki, Eddie e The Q-Teez.

Elenco de Carinha de Anjo no Programa Raul Gil

No próximo sábado, 31 de dezembro, às 14h15, Raul Gil recebe o elenco infantil de Carinha de Anjo no quadro Eu e as Crianças, em seu programa na TV Tribuna/SBT. Dulce Maria e as meninas do orfanato cantam juntas com Carinha de Anjo Baby “Amor”, “Carinha de Anjo”, “Vem que vem”, “Borboletinha” e “Lindo Balão Azul”. Raul também recebe as crianças Ana Clara cantando “When you wish upon a star”, Manu Fontes com “Lonas Azuis”, Analu cantando “Vilarejo” e “Nada será como antes” e Kaori Yokota com Kanpai”.

Expresso Iluminado em números

O Expresso Iluminado da Viação Águia Branca fez, pelo quarto ano consecutivo, a alegria de moradores pelas 50 cidades do País pelas quais passou, sendo 22 delas, somente no Espírito Santo. Cerca de 100 colaboradores da empresa participaram da ação natalina, que distribuiu mais de 15 mil brindes à criançada. Os ônibus, com a nova pintura da frota e todo decorados com iluminação de LED, encantaram o público ao chegar com os Papais Noéis nas diferentes localidades.

Último “Duelo De Mães” traz mães de chefs renomados

O último episódio da primeira temporada de “Duelo de Mães” será especial. Neste sábado, 31 de dezembro, véspera de Ano Novo, Ticiana Villas Boas apresenta a última batalha da atração, na TV Tribuna/SBT. Desta vez, as mães de dois conceituados chefs se enfrentarão na cozinha. Ivani, mãe do chef William Ribeiro, enfrentará Vera, mãe do chef Leo Botto. Na primeira prova, Ivani faz uma tradicional moqueca de peixe com pirão de farinha de mandioca enquanto Vera opta por um delicioso talhateli à caprese.

Como é de costume, um chef convidado julga o primeiro desafio e caberá ao conceituado chef Salvatore Loi dar o veredito, acompanhado pela presença inédita do crítico gastronômico Arnaldo Lorençato. Na segunda prova as mães terão que reproduzir uma das receitas do chef Salvatore: nhoque de sêmola com ragu de linguiça. Os familiares provam os pratos às cegas e votam no melhor. A autora do melhor nhoque leva para casa 5 mil reais e o título de melhor mãe cozinheira do dia.