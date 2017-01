Protesto contra aumento de passagem marcado para quarta

Inconformados com o aumento do preço da passagem, estudantes, integrantes de movimentos da juventude e usuários do sistema Transcol prometem para quarta-feira (4) um protesto contra o reajuste, que começou a valer nesse domingo (1º).

Um evento no Facebook foi criado, com o nome “Diga Não ao Aumento da Tarifa!” e conta com 2,7 mil de confirmações de comparecimento no manifesto, às 17 horas, em frente à Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), em Goiabeiras.

O trajeto não foi divulgado, mas alguns participantes sugerem ir da Ufes em direção à Assembleia Legislativa, na Enseada do Suá.

A reportagem completa sobre esse aumento você lê na edição desta segunda-feira (2) de A Tribuna.

Reportagem: Bárbara Becalli