Protesto contra Trump termina em confusão em Washington

Manifestantes contrários ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, entraram em conflito com a polícia na noite dessa quinta-feira (19), um dia antes da posse, marcada para o meio dia desta sexta (20) no horário local (15h no horário de Brasília).

De acordo com a Associated Press, a polícia usou spray de pimenta na tentativa de controlar a confusão do lado de fora do National Press Club, em Washington, onde acontecia um evento com opositores de Trump.

A confusão começou após um apoiador do presidente eleito passar no local onde centenas de opositores estavam reunidos.

Em Nova York, milhares de pessoas se reuniram em torno da Columbus Circle e ao longo da avenida Central Park West, próximo ao Trump Tower, para protestar contra o futuro presidente.

Eles levavam cartazes com frases como “Combater Trump a cada dia” e “Justiça e direitos civis para todos”.

Segundo a agência France Presse, nesse protesto estiveram presentes o prefeito de Nova York, Bill de Blasio, os atores Robert De Niro, Mark Ruffalo e Alec Baldwin, a cantora Cher e o diretor Michael Moore.