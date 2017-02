Protesto de familiares de PM em Santa Teresa

Familiares de policiais militares impediram a saída de agentes e de carros da 8ª Companhia Independente da Polícia Militar em Santa Teresa neste sábado (4). A ação faz parte do protesto que acontece em várias cidades do Espírito Santo neste sábado em reivindicação por reajuste de salários e pagamentos de insalubridade, periculosidade e adicional noturno.

A Companhia é responsável pelo policiamento nos municípios de Santa Teresa, Santa Maria, Santa Leopoldina, São Roque, Itarana e Itaguaçu.

Segundo o morador de Santa Teresa, João Tamagnoni, cerca de 20 pessoas participam do protesto na cidade e estão à frente da Companhia. Os manifestantes disseram que o protesto seria realizado por 24 horas.

Além de impedir a saída de veículos da Companhia, manifestantes impediram um carro da polícia de deixar um posto de gasolina, onde abastecia para o trabalho.

Neste sábado, o secretário de Segurança Pública do Estado, André Garcia, se manifestou sobre os protestos, mostrando preocupação com a obstrução de policiais na saída de batalhões. Ele pediu ainda compreensão dos manifestantes e afirmou que é preciso restabelecer o diálogo, para restabelecer a normalidade. “Desde a tarde de ontem (sexta-feira) nós estamos trabalhando para restabelecer a normalidade da oferta do serviço da policiamento militar ostensivo para a sociedade capixaba”, disse.