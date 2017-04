Pelo menos dois protestos acontecem no Norte do Espírito Santo na manhã desta sexta-feira (28).

O primeiro teve início às 4h30 em Colatina. Os manifestantes partiram do bairro São Silvano e interditam o trânsito na ponte Florentino Avidos, principal ligação do bairro com o centro da cidade.

Já em Aracruz, manifestantes interditam a rodovia ES-010 na intercessão com a ES-445 desde as 5h desta manhã.