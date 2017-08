Prova de supletivo de graça do MEC tem nova data

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) anunciou nesta semana que o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) tem uma nova data. A prova, que estava prevista para 8 de outubro, agora ele será aplicada em 22 de outubro.

Como exame, jovens e adultos que não possuem diploma de ensino fundamental ou médio terão oportunidade de conseguir o certificado de forma rápida fazendo. A prova é gratuita. As inscrições começam nesta segunda-feira (7) e devem ser feitas no site do Inep.