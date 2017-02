‘PT vem sendo destruído desde 2005’, diz Lula em vídeo

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva gravou e divulgou na quinta (16) um vídeo em que convoca a militância para as eleições internas do partido. A primeira etapa acontecerá no dia 9 de abril.

Na mensagem publicada em sua página no Facebook, Lula afirma que o PT vem sendo destruído desde 2005, quando estourou o escândalo do mensalão, num processo que “continuou até o impeachment da presidenta Dilma”. “2017 deve ser o ano de recuperar a imagem do nosso partido e defender o legado do partido que mais fez política social neste este país”, diz. “Não vou dizer da perseguição ao Lula porque estou acostumado.”

No último sábado (11), o partido comemorou os 37 anos de sua fundação com uma festa sem pompa. Em contenção de despesas, a legenda organizou eventos discretos em suas bases regionais. Em São Paulo, o diretório municipal promoveu uma cerimônia com no auditório do Sindicato dos Químicos e que Rui Falcão, presidente nacional do partido, discursou para pouco mais de 300 pessoas.

O PT está economizando, sob ameaça de retenção do Fundo Partidário e pagando multas milionárias à Justiça Eleitoral (em 2015 foi aplicada uma de R$ 4,9 milhões). 2018 Lula, por sua vez, lidera as intenções de voto para a eleição presidencial de 2018, segundo pesquisa CNT/MDA divulgada na quarta (15). A eventual candidatura do ex-presidente, porém, pode ser barrada pela Lei da Ficha Limpa, caso ela seja condenado em segunda instância até lá.