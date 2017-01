Quadrilha armada ataca no aeroporto de Vitória

Assaltantes realizaram uma tentativa de assalto a um carro forte no aeroporto Eurico de Aguiar Salles, em Vitória, na manhã desta terça-feira (3). Os bandidos teriam usado uma caminhonete para entrar na área de pátio da Infraero e seguiram em direção a uma aeronave, onde estaria um carro de valores.

Funcionários da Infraero abordaram o veículo quando este se aproximou da aeronave. Os assaltantes fugiram em direção à área da nova administração, batendo no portão com a caminhonete.

Segundo informações preliminares, houve apoio policial no local. No entanto, os assaltantes abandonaram o veículo e fugiram. No carro, foi encontrado um carregador de fuzil.

Em nota, a Infraero informou que reforçou o monitoramento. “Após o ocorrido na manhã desta terça-feira (3/01) no Aeroporto de Vitória/Eurico de Aguiar Sales (ES), a Infraero reforçou o monitoramento nas áreas restritas de segurança. Além disso, uma sindicância será instaurada para apurar os fatos e adotar as medidas cabíveis”.

Mais informações em instantes.